Die TV-Programmhighlights zum Staatsfeiertag

I Know Your Soul (ARTE, ab 21.40 Uhr)

Nachteulen werden am Staatsfeiertag auf dem Kultursender ARTE gut bedient. In der sechsteiligen Serie „I Know Your Soul“ vermischen sich die beruflichen und privaten Sorgen einer Staatsanwältin, die nach einem Selbstmord eines 15-Jährigen ermittelt. Zunehmend kommen Missbrauchsfälle ans Tageslicht. Die intensive Serie zeigt ein Bosnien-Herzegowina, in dem viel schiefläuft.