Russland sperrt Zugang zu österreichischen Medien

Kreml: „Vergeltungsmaßnahme“

Zuvor hatte die EU vier russische Staatsmedien im eigenen Gebiet verboten – die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti, die Regierungszeitung „Rossiskaja Gaseta“, die Plattform „Voice of Europe“ sowie die kremlnahe Zeitung „Iswestija“, zu der auch ein Fernsehsender gehört. Die Medien und ihre Mitarbeitenden dürfen aber weiterhin in der EU arbeiten. Die Sperre trat am Dienstag in Kraft.