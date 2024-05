Wie der Kreml versucht, die EU-Wahl zu stören

Ein besonders prominentes Beispiel von möglicher russischer Einflussnahme ist die Plattform Voice of Europe – mit Sitz in Prag. Diese steht unter Verdacht, prorussische Propaganda in der EU verbreitet und Geld an europäische Politiker gezahlt zu haben. Auf dem Portal waren unter anderem Interviews mit dem AfD-Politiker Petr Bystron und seinem Parteikollegen Maximilian Krah erschienen.