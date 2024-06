Die österreichischen Fans sind in Berlin schon richtig in Stimmung! Krone.at-Reporter Dominik Marek hat sich vor dem EM-Duell mit der Niederlande bei den Fans umgehört. „Die Wolken haben das Ergebnis vorhergesagt“, sagt ein ÖFB-Fan mit Fotobeweis (Video oben). Die Niederlande wird heute als Heimteam gesehen, somit würde Österreich – wenn es nach den Wolken geht – mit 2:1 gewinnen. Das wäre doch was ...