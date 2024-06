Kabeg-Betriebsrat wird neuer Vize von Klagenfurt

Mit der Einstimmigkeit des gesamten Bezirksparteivorstanden wählten die Klagenfurter Sozialdemokraten Ronald Rabitsch zum Nachfolger von Philipp Liesnig.

„So wie ich bisher mit ganzem Herzen für die 8.000 Kolleginnen und Kollegen in der Kabeg da war, werde ich in Zukunft für alle Klagenfurterinnen und Klagenfurter da sein“, sagt Rabitsch in seiner ersten Stellungnahme.