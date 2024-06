Knalleffekt im Rathaus: Vizestadtchef tritt zurück

Er wollte, schreibt er, einen neuen Weg einschlagen, habe aber eine toxische Atmosphäre vorgefunden. Und Liesnig greift in seinem Rücktrittsschreiben noch einmal Bürgermeister Christian Scheider an: „An Stelle eines Bürgermeisters und eines Stadtsenatsteams, das das Wohl der Stadt im Sinne hat, wurde schnell klar, dass eine kleine Buberl-Partie versucht, das ganze Rathaus, die Stadt und damit die Klagenfurterinnen und Klagenfurter in Geiselhaft zu nehmen.“ Weil keine vernünftige Zusammenarbeit möglich scheine, werde er seinen Beitrag leisten und den Weg freimachen. „Weniger wegen der Chats, sondern um die vorhandene Pattsituation für die Zukunft unserer schönen Stadt aufzulösen“, so Liesnig.