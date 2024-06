Als „Krone“-Abonnent Verdis AIDA live erleben

Erleben Sie Giuseppe Verdis „Aida“ in der beeindruckenden Kulisse des Steinbruchs St. Margarethen: Vom 10. Juli bis 24. August wird Verdis Meisterwerk in einer spektakulären neuen Inszenierung präsentiert. Genießen Sie internationale Stars, prunkvolle Kostüme und atemberaubende Effekte und als „Krone“ – Abonnent (Print oder Digital) haben Sie die Chance auf 7x2 VIP-Tickets für die Premiere am 10. Juli.