Auböck als Vorlaufschnellster ins 400-m-Finale

Felix Auböck hat am Sonntag bei der Schwimm-Langbahn-EM in Belgrad den Vorlauf über 400 m Kraul dominiert. Der Niederösterreicher gewann seinen Heat in 3:48,86 Minuten und war damit um mehr als eine Sekunde schneller als die komplette Konkurrenz. Der 27-Jährige darf damit im Finale am Abend (19.23 Uhr) mit Edelmetall spekulieren. Die OSV-Männerstaffel schaffte über 4 x 100 m Lagen ebenfalls souverän den Finaleinzug und ist auf Medaillenkurs.