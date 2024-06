Leerstandsabgabe: Viele Gemeinden gehen leer aus

Das erste Jahr Leerstandsabgabe in Tirol endete wie berichtet mit einem Flop: Nur 172.000 Euro haben 2023 alle 277 Tiroler Gemeinden zusammen eingenommen, „das sind durchschnittlich gerade einmal 621 Euro pro Gemeinde. In 209 Gemeinden hat überhaupt niemand gezahlt! Schlusslicht bei den Einnahmen ist der Bezirk Reutte mit bescheidenen 903 Euro, Innsbruck ist mit 61.740 Euro Spitzenreiter. Aber auch das ist in Wahrheit nichts, denn in Innsbruck stehen aktuell 3523 Wohnungen leer“, weiß Markus Sint von der oppositionellen Liste Fritz.