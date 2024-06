So wird der Urlaub auf Balkonien zum Erlebnis

Nah am Wasser gebaut

Während in anderen Bundesländern die Zugänge zu Seen immer mehr beschränkt werden, gibt es in Wien insgesamt rund 63 Kilometer kostenlose Wasserzugänge – die laufend ausgebaut werden. Neu hinzugekommen ist etwa das Pier22 am rechten Donauinselufer. Dann gibt es natürlich noch die zehn städtischen Freibäder. Aber auch das Stadionbad und das Schönbrunner Bad sind einen Besuch wert.