Blockbuster und Klassiker unter Sternen

Das Kino am Dach auf der Hauptbibliothek startete bereits in seine 21. Saison. Noch heute findet die Auftaktveranstaltung „5 Tage – 5 Events“ statt. Am 1. Juni ist der österreichische Eröffnungsfilm „Nora lässt sich scheiden“ zu sehen. Tickets gibt es um 12 Euro. Mit Kino im Schloss eröffnen die Veranstalter jeden Freitag und Samstag im August übrigens einen neuen Standort: im Schloss Neugebäude in Simmering.