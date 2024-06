Europa-Vergleich: Wie gut fahren die Österreicher?

Die Studie wurde von Censuswide im Auftrag von EasyPark durchgeführt. Es wurden im Mai 2024 11.000 Erwachsene ab 18 Jahren mit Führerschein, die angeben, Fußballfans zu sein, befragt. Die Untersuchung wurde in Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Frankreich und Österreich durchgeführt. In Österreich wurden 1000 Personen befragt. Die EasyPark-App soll das Parken erleichtern und ist in Österreich in rund 120 Gemeinden verfügbar, dazu in allen Nachbarländern und in insgesamt 20 europäischen Ländern.