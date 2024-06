19-Jähriger ging mit Sneakers auf den Traunstein

Ein 19-jähriger Ukrainer aus Altmüster geriet geriet beim Abstieg vom Traunstein in 1400 Metern Seehöhe in Bergnot. Der Hobbysportler setzte einen Notruf ab, Alpinpolizisten rückten zur Rettung mit dem Hubschrauber an. Mittels Tau wurde der schlecht ausgerüstete und verängstigte Mann ins Tal geflogen.