„Der Olympic Day macht richtig Lust auf den Sport“

Hoffen auf viele Zugaben

„Wie könnte man Kinder besser für Werte Respekt, Freundschaft und Höchstleistung gewinnen, als mit unseren Spitzensportlern“, sagte Christoph Sieber vom Österreichischen Olympischen Comité. Wie so viele Kinderaugen strahlten auch bei den Stadionführungen in der Raiffeisen Arena und der Autogrammstunde mit den LASK-Spielern Robert Zulj und Philipp Ziereis in der rappelvollen Tischtennis- und Badminton-Halle im Olympiazentrum die Augen von Tischtennis-Legende Liu Jia, die sagte: „Mein großer Wunsch wäre, dass es Events wie diese noch öfter gibt!“ Auch ein Badminton-Ass war bestens drauf: Denn Collins Filimon von der ASKÖ Traun nahm nach der sportlichen auch die letzte Hürde, erhielt ausgerechnet am Olympic Day die Staatsbürgerschaft und wird in Paris am Start sein.