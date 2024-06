Reiseapotheke: „Abheben“ in einen gesunden Sommer

Injektionen mitführen

Bescheid weiß man ebenfalls über Arzneien, die regelmäßig eingenommen als Injektion verabreicht werden. Für letztere sollte man genügend Nadeln und Spritzen sowie ein Attest über die therapeutische Notwendigkeit mitführen. Ein kleines Wörterbuch in der Sprache des Ziellandes, damit ärztliche Hilfe nicht an der Kommunikation scheitert, ist hilfreich. Am besten, Sie haben ebenfalls die Kontaktdaten des behandelnden Arztes bei der Hand. (Handys können verloren oder kaputtgehen!)