Wer 20 Minuten im Wald spaziert, entspannt sich

Der Kontakt mit naturnahen Waldlandschaften wirkt sich nachweislich positiv auf psychische Gesundheit und Stressniveau aus. Nicht einmal eine halbe Stunde mussten Probanden einer aktuellen Studie unter Beteiligung der Medizinischen Universität Wien im Wienerwald verbringen, um „runterzukommen“.

In der Stadt schnell gestresst

Ein Teil der Studiengruppe war 20 Minuten in einem Waldgebiet mit Baumartenvielfalt, der andere in städtischer Umgebung ohne Begrünung. Davor und danach wurden Speichelproben zur Bestimmung des Hormons und Stressmarkers Cortisol entnommen. Parallel dazu erfolgte eine psychologische Erhebung.

Schlechte Laune besserte sich

Die Waldgruppe wies eine deutliche Verringerung des Cortisolspiegels von etwa 4 auf 2 ng/mL auf, während die Stadtgruppe keinen solchen Effekt zeigte. In der Waldgruppe blieb die positive Stimmung stabil, während sie in der Stadtgruppe um etwa 25 Prozent abnahm. Schlechte Laune besserte sich zwischen den Bäumen, während sie in der „Betonwüste“ gleich negativ blieb.