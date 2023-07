Gut vorbereitet in den Familienurlaub starten

Endlich Ferien! Viele Familien zieht es nun in den Süden. Prim. Dr. Martin Henkel, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern, hat dazu einige Tipps: „Eine kindgerechte Reise beginnt schon vor dem Packen der Koffer“, so der Experte. „Das Ziel dem Alter der Kleinen entsprechend wählen. Für die Jüngsten eignen sich keine Länder mit besonders heißem Klima, weil sie unter der erhöhten Sonnen- und Hitzebelastung leiden. Wichtig ist auch, dass die medizinische Versorgung am Urlaubsort gesichert ist.“