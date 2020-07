Tiergesundheit auf Reisen: Das sollten Sie wissen!

"Riesenzecken"

Im Dezember letzten Jahres wurde es zur traurigen Gewissheit: Die gefährliche, subtropische Zeckenart Hyalomma marginatum konnte erstmals in Österreich nachgewiesen werden. Diese Entdeckung ist übrigens Tierbesitzern zu verdanken. „Es war nicht davon auszugehen, dass dem außerhalb von Expertenkreisen so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird“, so Georg Duscher vom Institut für Parasitologie der Vetmeduni Vienna. Potenziell tödliches Fieber Die sogenannte „Riesenzecke“ kann das lebensbedrohliche Krim-Kongo-Fieber-Virus übertragen, eine Impfung dagegen existiert nicht. Und noch schlimmer: Sie lauert ihrem Wirten nicht nur auf, sondern verfolgt ihn sogar bis auf 100 Meter. Der in Österreich verbreitete Zeckenschutz ist nicht wirksam genug. Suchen Sie sich selbst und Ihren Vierbeiner daher nach jedem Spaziergang gründlich ab und entfernen Sie festgesaugte Zecken rasch!