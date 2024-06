Politische Hilfe aus der Wachau für den Westbalkan

Er konkretisiert: „Unser Ziel ist es, die Staaten des Westbalkan noch stärker in die EU-Außenpolitik einzubeziehen. Je enger wir uns abstimmen, desto stärker ist unsere Stimme in der Welt. Das betrifft Handel, Migration, aber auch den Bereich der Sicherheit.“ In dieselbe Kerbe stößt auch die Gastgeberin des Forums, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Der Weg der Westbalkanstaaten in die EU müsse ganz oben auf der Agenda der neuen Kommission stehen, denn „wenn die Europäische Union es verabsäumt, den Westbalkan mehr und enger einzubinden, dann werden es andere tun.“ Generell gehe es um eine Neuausrichtung der Europäischen Union, dazu müsse sich diese wieder „auf jene Stärken fokussieren, die sie groß gemacht haben. Nämlich Friede, Freiheit und Wohlstand.