EU: Beitrittsgespräche mit Bosnien beschlossen

An Vorschlag wird weitergearbeitet

Am Abend wurde bekannt, dass auf der Basis der Vorschläge von EU-Außenbeauftragten Josep Borrell weitergearbeitet wird. Demnach sollen 90 Prozent der Zinsgewinne eingefrorener russischer Vermögen für den Kauf von Waffen für die Ukraine verwendet werden. Zehn Prozent sollen in den Wiederaufbau und in das Stärken der ukrainischen Verteidigungsindustrie fließen.