Teilweise sogar Boom

EU macht mit Russland noch immer gute Geschäfte

Wirtschaft
19.08.2025 14:25
Passanten beobachten am Dienstag am Roten Platz Proben für das Militärmusikfestival.
Passanten beobachten am Dienstag am Roten Platz Proben für das Militärmusikfestival.(Bild: EPA/YURI KOCHETKOV)

Die Handelsbeziehungen der EU mit Russland sind nicht gänzlich gebremst. In einzelnen Bereichen, die nicht von Sanktionen betroffen sind, läuft das Geschäft seit Beginn des Ukraine-Krieges sogar besser als zuvor.

So funktioniert der Handel mit Flüssiggas (LNG), Düngemittel, Titan und Medikamenten auch seit Kriegsbeginn, wie das Ö1-„Mittagsjournal“ des ORF am Dienstag berichtete. Demnach zahlten etwa die Importeure von Flüssiggas im ersten Halbjahr rund 4,5 Mrd. Euro an Russland. Die EU beziehe mehr LNG aus Russland als vor Kriegsbeginn, erklärte der Chef des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), Gabriel Felbermayr.“ Der Grund dafür ist schlicht und einfach, dass LNG nicht sanktioniert ist.“

Der Alltag ist für die Russen deutlich härter geworden.
Der Alltag ist für die Russen deutlich härter geworden.(Bild: AP/Alexander Zemlianichenko)

Seit heuer werde über die Ukraine praktisch kein Gas mehr in die EU geliefert, wie Russland-Experte Artem Kochnev betonte. Daher müsse der Gasbedarf am internationalen Markt über LNG gedeckt werden, was zu einem wesentlichen Teil aus Russland stamme. Man könnte es zwar laut Felbermayr auch aus anderen Ländern beziehen – allerdings aufgrund längerer Transportwege zu höheren Preisen, vermutet der Ökonom.

Lesen Sie auch:
Ab Ende August sollen sich die Zölle für indische Importe verdoppeln. Das wirkt sich auf ...
Trumps Maßnahme wirkt
Wegen Sanktionen: Russland verscherbelt Öl billig
14.08.2025
Mehr Enteignungen
Wie Putin für den Krieg die Wirtschaft riskiert
11.07.2025

Hinter Medikamentenexporten stehen humanitäre Gründe
Der Import von Kunstdünger ist auf Vorkriegsniveau, fügte Felbermayr hinzu. Der Dünger werde aus Gas erzeugt – und die entsprechenden Anlagen stünden in Russland, führte der Ökonom weiter aus. Der Preis und die kurzen Transportwege würden auch hier eine Rolle spielen. Als weiteres Beispiel für gute Handelsbeziehungen wird Titan angeführt, das vom Flugzeugbauer Airbus benötigt wird. Aber auch Medikamentenlieferungen nach Russland seien – aus humanitären Gründen – nicht sanktioniert. Daher gebe es hier mehr Exporte nach Russland als vor Kriegsbeginn.

Mehr Wirtschaft
Teilweise sogar Boom
EU macht mit Russland noch immer gute Geschäfte
„Wird weiter zulegen“
4800 Dollar: Goldpreis könnte alle Rekorde brechen
Krone Plus Logo
Debatte um Preise
„Von hundert Euro bleiben der Landwirtschaft vier“
