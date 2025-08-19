EU macht mit Russland noch immer gute Geschäfte

Hinter Medikamentenexporten stehen humanitäre Gründe

Der Import von Kunstdünger ist auf Vorkriegsniveau, fügte Felbermayr hinzu. Der Dünger werde aus Gas erzeugt – und die entsprechenden Anlagen stünden in Russland, führte der Ökonom weiter aus. Der Preis und die kurzen Transportwege würden auch hier eine Rolle spielen. Als weiteres Beispiel für gute Handelsbeziehungen wird Titan angeführt, das vom Flugzeugbauer Airbus benötigt wird. Aber auch Medikamentenlieferungen nach Russland seien – aus humanitären Gründen – nicht sanktioniert. Daher gebe es hier mehr Exporte nach Russland als vor Kriegsbeginn.