Krieg zwischen Israel und dem Libanon befürchtet

Halevi hatte im Jänner einen möglichen Krieg im Libanon angedeutet. „Ich weiß nicht, wann es Krieg im Norden geben wird. Ich kann nur sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten Monaten passiert, viel höher ist als in der Vergangenheit.“ Seit Kriegsbeginn zwischen Israel und der Hamas am 7. Oktober haben sich auch die Auseinandersetzungen an der israelisch-libanesischen Grenze massiv verstärkt. Auf Israel werden nahezu täglich Raketen abgefeuert, umgekehrt wird der Süden des Libanon wiederholt angegriffen.