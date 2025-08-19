Nach 9 Jahren Schluss – findet sich Nachfolger?

„Wir würden uns wünschen, dass es weiterlebt“

Schließlich verabschiedeten sie sich auch in den sozialen Medien von ihren Gästen. Sie bekräftigten noch einmal das endgültige Ende – und dass es bislang noch keinen Nachfolger gibt. „Wir würden uns wünschen, dass das Rauner weiterlebt“, heißt es in dem Posting – einerseits für die vielen Stammgäste, andererseits aber auch für das Team.