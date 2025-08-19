Sorge um Sinner: US-Open-Titelverteidiger am Ende

Etwas mehr als 20 Minuten - länger hat Jannik Sinner in der Hitze von Cincinnati nicht durchgehalten. Völlig entkräftet und durchgeschwitzt hockte der Weltranglisten-Erste wie ein Häufchen Elend auf seinem Stuhl und musste das mit großer Spannung erwartete Endspiel gegen den Spanier Carlos Alcaraz beim Stand von 0:5 aus seiner Sicht aufgeben. Wenige Tage vor Beginn der US Open befindet sich der Australian-Open- und Wimbledon-Champion in einem bedenklichen Fitness-Zustand.
„Es tut mir super, super leid, euch enttäuschen zu müssen“, sagte Sinner völlig konsterniert an die Zuschauer gerichtet, die für ihre teuren Tickets nur ein Mini-Endspiel zu sehen bekommen hatten. „Seit gestern habe ich mich nicht gut gefühlt. Ich dachte, dass es über Nacht besser wird, aber es ist schlechter geworden. Ich habe versucht, rauszugehen und zumindest ein kleines Match daraus zu machen, aber es ging nicht mehr.“
Alcaraz und Swiatek gemeinsam nach New York
Während sich Alcaraz zusammen mit der Polin Iga Swiatek, die im Finale gegen die Italienerin Jasmine Paolini mit 7:5, 6:4 gewonnen hatte, unmittelbar nach den beiden Endspielen per Flieger auf den Weg nach New York machte, muss Sinner erst einmal wieder zu Kräften kommen. Er habe jetzt ein paar Tage Zeit, um sich zu erholen.
„Und dann gehen wir wieder an die Arbeit und werden hoffentlich bereit sein“, sagte der Südtiroler. Auch Alcaraz weiß, dass die Strapazen groß sind. „Die Ansetzung ist nicht die beste. Aber das Konzept des Turniers liebe ich“, meinte er zum neu angelegten Mixed-Bewerb.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.