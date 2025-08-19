Sorge um Sinner: US-Open-Titelverteidiger am Ende

„Es tut mir super, super leid, euch enttäuschen zu müssen“, sagte Sinner völlig konsterniert an die Zuschauer gerichtet, die für ihre teuren Tickets nur ein Mini-Endspiel zu sehen bekommen hatten. „Seit gestern habe ich mich nicht gut gefühlt. Ich dachte, dass es über Nacht besser wird, aber es ist schlechter geworden. Ich habe versucht, rauszugehen und zumindest ein kleines Match daraus zu machen, aber es ging nicht mehr.“