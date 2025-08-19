Finnische Skisprung-Legende Niilo Halonen ist tot!

Zahlreiche Neuerungen als Trainer

Als Trainer der finnischen Adler und Kombinierer kehrte er allerdings 1976 zurück – und in den folgenden 12 Jahren bis zu den Olympischen Winterspielen sammelten die Finnen schließlich Medaille um Medaille, Topplatzierung um Topplatzierung. Halonen wird zugutegehalten, dass er mit zahlreichen Neuerungen, wie etwa der Einbindung von Sport-Psychologen, einem Fokus auf Disziplin sowie einem Alkoholverbot einen großen Anteil daran hatte …