Finnische Skisprung-Legende Niilo Halonen ist tot!

Der nordische Ski-Sport trauert um einen der ganz Großen seiner Zunft: Mit Niilo Halonen ist nämlich nicht nur der Großschanzen-Silberne der Olympischen Winterspiele 1960 in Squaw Valley gestorben, sondern darüber hinaus auch einer der Väter der finnischen Skisprung-Hochzeit in den 1980er – und 1990er-Jahren. Er wurde 84 Jahre alt …
Als Halonen am 28. Februar 1960 in Squaw Valley hinter DDR-Mann Helmut Recknagel und vor dem Österreicher Otto Leodolter auf Platz 2 sprang, gewann er nicht nur Olympia-, sondern auch WM-Silber. Denn in jenen Jahren war es üblich, dass neben Olympia- auch WM-Medaillen vergeben wurden – um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden.
1962 wieder auf dem Großschanzen-Podest
Bei den anschließenden nordischen Welt-Titelkämpfen in Zakopane im Jahr 1962 landete Halonen wieder auf dem Großschanzen-Podest, diesmal allerdings „nur“ auf dem 3. Platz. Gold ging auch in diesem Jahr an Recknagel, Silber diesmal an den Sowjet-Adler Nikolai Kamenski.
Nach einer Knöchelverletzung fand er später nie wieder zu seiner Bestform zurück und beendete 1969 seine aktive Karriere als Skispringer.
Zahlreiche Neuerungen als Trainer
Als Trainer der finnischen Adler und Kombinierer kehrte er allerdings 1976 zurück – und in den folgenden 12 Jahren bis zu den Olympischen Winterspielen sammelten die Finnen schließlich Medaille um Medaille, Topplatzierung um Topplatzierung. Halonen wird zugutegehalten, dass er mit zahlreichen Neuerungen, wie etwa der Einbindung von Sport-Psychologen, einem Fokus auf Disziplin sowie einem Alkoholverbot einen großen Anteil daran hatte …
Später wechselte er zur FIS, wo er u.a. als Renndirektor aktiv war, und agierte in noch späteren Jahren auch noch als Punktrichter. Erst im Jahr 2000 zog er sich aus der Szene zurück – infolge eines tödlichen Jetski-Unfalls seines Sohnes Kari …
