„Schwärzen dauert“

US-Ministerium will Epstein-Akten übergeben

Außenpolitik
19.08.2025 14:07
Aktivisten fordern in der US-Hauptstadt Washington mit einem Plakat die Herausgabe der ...
Aktivisten fordern in der US-Hauptstadt Washington mit einem Plakat die Herausgabe der Epstein-Akten.(Bild: AFP/ANNA MONEYMAKER)

Die US-Regierung will nun endlich Dokumente aus den Ermittlungen gegen den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein an den Kongress übergeben. Bereits am Freitag soll damit begonnen werden, der Prozess wird sich jedoch hinziehen. Sensible Passagen müssten noch geschwärzt werden. 

Das Justizministerium habe den Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses informiert, dass es ab diesem Freitag anfangen werde, Unterlagen zur Verfügung zu stellen, hieß es in einer Stellungnahme des republikanischen Ausschussvorsitzenden James Comer vom Montag.

Das Ministerium verwahre zahlreiche Unterlagen: „Es wird einige Zeit dauern, bis alle Unterlagen vorliegen und die Identifizierung der Opfer sowie sämtliches Material über sexuellen Kindesmissbrauch geschwärzt sind“, erklärte er. Damit kommt das Ministerium einer Anordnung Comers von Anfang August nach.

Ghislaine Maxwell sitzt in den USA in Haft, weil sie Epstein half, Mädchen dem sexuellen ...
Ghislaine Maxwell sitzt in den USA in Haft, weil sie Epstein half, Mädchen dem sexuellen Missbrauch zuzuführen.(Bild: AFP/JOHANNES EISELE)

Trump unter Druck wegen Veröffentlichung
Der US-Multimillionär Epstein, der jahrelang systematisch Minderjährige missbraucht hatte, beging 2019 mit 66 Jahren nach offiziellen Angaben Suizid in seiner Gefängniszelle. Sein Tod sorgte für teils wilde Spekulationen, weil er bestens in der US-amerikanischen High Society vernetzt war. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus. Auch US-Präsident Donald Trump verbrachte Zeit mit Epstein.

Lesen Sie auch:
Bill und Hillary Clinton
Aussage vor Ausschuss
Epstein-Causa: Bill und Hillary Clinton vorgeladen
05.08.2025
Schock-Enthüllungen
Epstein nannte Andrew perverser als sich selbst
03.08.2025

Trump hatte Mitte Juli angekündigt, die Veröffentlichung einiger ausgewählter Gerichtsunterlagen zu beantragen. Beobachter hatten das als Ablenkungsmanöver des Präsidenten gesehen, um den immensen Druck seiner Kern-Wählerschaft zur Veröffentlichung aller Epstein-Dokumente zu verringern.

Folgen Sie uns auf