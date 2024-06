Gewesslers Elfmeter: Türkis-Grün vor dem Ende?

Nichtigkeitsklage und Vorwurf des Amtsmissbrauchs

Für Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Grünen-Ministerin Leonore Gewessler mit ihrer Zustimmung zum EU-Renaturierungsgesetz einen „Rechtsbruch“ und einen „schweren Vertrauensbruch“ begangen. Zuvor hatte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einem Brief an den belgischen Ratsvorsitz erklärt, dass Gewessler nicht bevollmächtigt sei, Österreichs Stimmverhalten – bisher eine Enthaltung – zu ändern. Eine Zustimmung von Gewessler sei somit rechtswidrig. Die ÖVP zeigt sie wegen Amtsmissbrauch an und reicht eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof gegen sie ein.