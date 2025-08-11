Zum Schluss war kein Interview mehr möglich

Zwar war das 0:2 von Ludmannsdorf bei Arriach nicht so eindeutig wie das Voting, in dem man sich mit 89 Prozent durchsetzte. Aufreger gab es aber genug. Zwei Elfmeter und eine rote Karte drückten dem Spiel den Stempel auf, in dem man aus Aufsteigersicht am Ende die eigenen Chancen nicht nutzte und somit nach zwei gespielten Runden einen Sieg und eine Niederlage am Konto hat.