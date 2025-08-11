Vorteilswelt
EINWÜRFE: FOLGE 61

Zum Schluss war kein Interview mehr möglich

Kärnten
11.08.2025 20:16

Erstmalig in der neuen Saison gab‘s das Voting zum Spiel der Runde und wir landeten in der Regionalliga MITTE. Arriach mit dem Heimdebüt gegen Ludmannsdorf versprach Fußball auf engstem Raum.

Zwar war das 0:2 von Ludmannsdorf bei Arriach nicht so eindeutig wie das Voting, in dem man sich mit 89 Prozent durchsetzte. Aufreger gab es aber genug. Zwei Elfmeter und eine rote Karte drückten dem Spiel den Stempel auf, in dem man aus Aufsteigersicht am Ende die eigenen Chancen nicht nutzte und somit nach zwei gespielten Runden einen Sieg und eine Niederlage am Konto hat.

Kärnten

Folgen Sie uns auf