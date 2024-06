Totgefahrene Koalition | In Höchstform

In Höchstform. Jetzt wird es wirklich ernst – in der für viele Menschen wichtigsten Nebensache der Welt, dem Fußball. Heute um 21 Uhr wird das erste Gruppenspiel unserer Fußballnationalmannschaft bei der EURO 2024 angepfiffen. Und dieser Auftakt hat es gleich in sich: Es geht in Düsseldorf gegen Frankreich, den zweifachen Weltmeister, zweifachen Europameister und aktuellen Vize-Weltmeister, eine Mannschaft gespickt mit Superstars. Gewinnen – das wird da nicht leicht. Aber Österreich hat Chancen, wie auch „Krone“-Sportchef Peter Moizi heute versichert. Denn sieben Spiele in Serie ist unser Team ungeschlagen, Leistungsträger sind in Topform, das Selbstvertrauen so groß wie nie. „Österreich entwickelte sich auf allen Ebenen weiter“, schreibt Moizi, „ist reifer als beim Einzug ins Achtelfinale bei der letzten EM-Endrunde“. Die Vorfreude auch in unserer Sportredaktion ist enorm. Das sieht man auch an ihrem Arbeitseinsatz: Für heute lieferte unser Team ein 16 Seiten starkes EURO-Extra für die aktuelle Zeitungsausgabe ab. Im E-Paper laufen die „Krone“-Sportredakteure überhaupt zu einer Höchstform wie nie zuvor auf – 30 Seiten für den heutigen Spieltag, das gab es noch nie. Hoffen wir, dass unsere Nationalmannschaft da heute ebenfalls mit einer Höchstleistung mitzieht.