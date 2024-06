US-Wetterdienst warnt vor Hitzewellen

Der US-Wetterdienst warnt in den Online-Medien vor wetterbedingten Todesfällen: „Hitze ist in den meisten Jahren die Hauptursache für wetterbedingte Todesfälle. Nehmen Sie sie ernst.“ Schon Anfang Juni wurden in Las Vegas 44 Grad gemessen. Im Death Valley ist es zu 50 Grad gekommen.