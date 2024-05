Verfolgungsjagd endet zufällig bei Drogendealer

Ein Monat in U-Haft

Der 18-Jährige, der bei seiner Mutter wohnt, wurde festgenommen und landete jetzt im Landl vor Richterin Daniela Zwangsleitner, angeklagt wegen mehrerer Delikte. Denn nicht nur „Kommissar Zufall“ schlug zu, sondern auch „Kommissar DNA“. So wurde ihm letztlich von der StA Wien auch Körperverletzung, Einbruch und ein versuchter Autodiebstahl zur Last gelegt. „Ich übernehme die volle Verantwortung“, sagte der junge Mann in der Gerichtsverhandlung. „Ich will mein Leben ändern. Die U-Haft war eine schlimme Erfahrung für mich.“ Im Prozess fasst der junge Dealer 18 Monate Haft, davon 17 bedingt, aus.