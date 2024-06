Central Group übernimmt KaDeWe-Geschäftsbetrieb

Die Central Group, die den Geschäftsbetrieb jetzt übernimmt, ist ein Konzern im Besitz der Familie Chirathivat, die zu den reichsten Familien Thailands zählt. Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzte ihr Vermögen 2023 auf 12,4 Milliarden Dollar (umgerechnet 11,4 Mrd. Euro). Die Gruppe mit Sitz in Bangkok betreibt Supermärkte, Kaufhausketten, Hotels und Restaurants. Im Ausland ist sie unter anderem an La Rinascente in Italien, Selfridges in Großbritannien und Globus in der Schweiz beteiligt.