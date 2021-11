Nur ein kleiner Teil des KaDeWe ohne Konsumzwang

900 Quadratmeter am Dach werden eine Art frei zugänglicher Park für alle Wiener sein, in dem nichts konsumiert werden muss. Das sind in etwa 15 Prozent der gesamten Dachfläche, schätzt Architekt Ralph Hofmann. Der Rest besteht aus Gastronomie, Hotelterrasse, aber auch Solarpaneelen und Schrägen, die nicht begehbar sind.