Russen-Hacker haben Milliardär Benko im Visier

Ausgerechnet im gerade anlaufenden Weihnachtsgeschäft standen betuchte Kunden mit ihren Kreditkarten im traditionsreichen Nobel-Kaufhaus des Westens in der deutschen Hauptstadt am Wochenende teils an den Kassen an und konnten nicht bezahlen. Hintergrund dürfte eine großflächige Attacke von russischen Hackern, die sich selbst „Play“ nennen, auf das Computer-Firmennetzwerk sein. Darüber informierten die KaDeWe-Geschäftsführer am Dienstag in einem Rundmail.