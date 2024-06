Wohnungsnot: „Neubaumarkt in Österreich ist tot“

„Der Neubaumarkt ist derzeit tot“, sagte Gerald Gollenz, Obmann des Immobilien-Fachverbands. Es werde kaum noch eine Wohnung verkauft. Die Prognose für 2025 werde von Tag zu Tag schlechter. „Wir reden jetzt schon von minus 80 Prozent bei der Neubauleistung“, so der Experte. Das hätte auch massive Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft und die Arbeitnehmer – von den großen Konzernen bis hin zur Hausbesorgerin. Immer mehr Bauarbeiter müssten jetzt in der warmen Jahreszeit „stempeln gehen“, das habe es noch nie gegeben. Dazu kommt, dass in ganz Österreich eine Wohnungsnot zu erwarten sei.