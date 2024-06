Einbrecher-Duo geschnappt: Mutter meldet sich!

Mutter der Täterin: „Es muss nicht so gehetzt werden“

Plötzlich meldete sich die vermeintliche Mutter des Mädchens im Internet zu Wort: „Ich habe meine Tochter heute selbst auf den Fotos erkannt und wir haben eine Selbstanzeige gemacht“, schildert die Mutter und bittet, die veröffentlichten Fotos zu entfernen: „Sie war zu diesem Zeitpunkt noch 13. Es hätte nicht passieren dürfen“, schreibt sie in einer Nachricht an eine Instagram-Seite, die die Bilder ebenfalls veröffentlicht hatte. Es hätte nicht passieren dürfen und war extremer Mist, „den sie zum ersten Mal gemacht hat in ihrem Leben!“ Kritik äußert die vermeintliche Mutter trotzdem: „Sie ist noch jung und es wird jetzt überall in den Kommentaren gehetzt!“