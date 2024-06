„Vor Ort helfen statt Menschen hier schikanieren“

Verdoppelung des Budgets gefordert

So formuliert es der rote Integrationssprecher Erich Wahl in einem Dringlichkeitsantrag, den die SPÖ heute im Landtag einbringt. Anstatt die Menschen hier zu schikanieren, solle man versuchen, Fluchtursachen in ihren Herkunftsländern zu bekämpfen, heißt es in dem Antrag sinngemäß. Konkret fordern die Sozialdemokraten eine Verdoppelung des Landesbudgets für Entwicklungshilfe von 1,75 auf 3,5 Millionen Euro.