OÖ soll so unattraktiv wie möglich gemacht werden

Kritik vor dem Start

Doch der Start des Modells gestaltet sich einigermaßen holprig. Zum einen bezweifelte die Vorständin der Caritas, einem wichtigen Asylquartiersbetreiber, jüngst in der „Krone“ die Sinnhaftigkeit der Karte und warnte vor einer Stigmatisierung von Flüchtlingen. Zum anderen zeigte zuletzt ein ORF-Lokalaugenschein in Niederösterreich, dass dort etwa in Apotheken, Sozialmärkten, Bussen und Gasthäusern nicht mit der Karte bezahlt werden kann.