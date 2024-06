Bruder eines angeblichen Zahnarztes vor Gericht

Weitere Prozesse folgen

Im Prozess am Dienstag bekannte sich der angeklagte Zahntechniker zu den Vorwürfen nicht schuldig. Er sei bis heute immer noch der Annahme, dass sein Bruder einen Abschluss in Zahnmedizin habe. An welcher Universität oder in welchem Land wisse er nicht. „Aber sonst hätte er ja die ganze Familie in die Irre geführt.“