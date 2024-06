Patientin attackierte Krankenhaus-Security

Auch vor dem Hintergrund, sich aufgrund ihres damaligen Alkohol- und Drogenkonsums so gut wie gar nicht mehr an die Geschehnisse erinnern zu können, bekennt sich die Angeklagte im Prozess am Dienstag schuldig: „Ich glaube einfach mal den Aussagen der Zeugen. Wenn die das so ausgesagt haben, dann wird es schon stimmen.“ Auf Nachfrage der Richterin, weshalb es überhaupt so weit kommen konnte, meint die Beschuldigte: „Ich nehme bereits seit acht Jahren Antidepressiva. An besagtem Tag war ich mit meinem Freund in einen heftigen Streit geraten. Ich hatte da schon einiges an Alkohol und Benzos zu mir genommen. Später trank ich vor der Haustüre weiter.“