Portman verrät, wer ihr nach Scheidung beisteht

Die Oscar-Preisträgerin, die 2009 am Set des Ballett-Thrillers „Black Swan“ ihren Choreografen und späteren Ehemann kennenlernte, feierte am 9. Juni ihren 43. Geburtstag. An diesem besonderen Tag nutzte sie Instagram, um ihren Freunden ihre tiefe Dankbarkeit auszudrücken: „Dieses Jahr möchte ich an meinem Geburtstag meine Freunde feiern, die mich immer wieder aufgerichtet haben.“