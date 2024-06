Hängende Köpfe in den Hochburgen der Roten

Das Wahlergebnis löste bei SPÖ-Chef Anton Lang „keine Freude“ aus, wie er zur „Krone“ sagt: Er habe mit Zugewinnen gerechnet, vor allem in den großen obersteirischen Städten: „Wir müssen uns anschauen, warum das nicht gelungen ist.“ „Daumen hoch“ gibt’s aber für das Abschneiden seiner Roten in der Landeshauptstadt: „Das Ergebnis in Graz stimmt mich zuversichtlich für die Landtagswahl.“ Setzt Andreas Babler auf die richtigen Themen? „Ja“, meint Lang, die Themen seien aber weniger ausschlaggebend gewesen, der Trend habe insgesamt für Parteien rechts der Mitte gesprochen.