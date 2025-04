Qualvolle Fahrt in den Tod, damit Lobby verdient!

Verheerend: Rinder verlieren ihr Augenlicht an Bord

„Es gibt in der EU auch keine einheitlichen Standards für die Schiffstransporte. In Irland etwa dürfen nur modernste Schiffe eingesetzt werden. Anders sieht es in den Häfen von Spanien, Kroatien oder Rumänien aus“, berichtet Mandatar Waitz der „Krone“.