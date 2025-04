„Bonus“ statt Strafen für Eltern von Schulkindern

„Krone“: Frau Fuchs, knapp zwei Monate sind Sie nun im Amt. Welche Probleme sind Sie in dieser Zeit angegangen?

Elisabeth Fuchs: Ich bevorzuge die Bezeichnung Herausforderung. Unsere größte Herausforderung zurzeit ist die bevorstehende Hauptausschreibung. Dabei geht es darum, dass wir viele Pädagoginnen und Pädagogen finden, die interessiert und bereit sind, an Wiener Schulen zu arbeiten. Wir planen eine Veranstaltung, damit wir schon vorab informieren können, wie eine Bewerbung abläuft und was sie erwartet. Wir haben sehr viele Studierende und Quereinsteiger, die sich bei uns bewerben, für die ist das ein großes Thema. Ich sehe das als Herausforderung, weil: Genügend Pädagoginnen und Pädagogen zu haben, sorgt dafür, dass der Unterricht gut ablaufen kann. Auch der Schülerzuwachs ist eine Herausforderung, das Thema Deutschförderung ist bei uns im Fokus. Für mich als Bildungsdirektorin steht im Vordergrund, dafür zu sorgen, dass Kinder gerechte Bildungschancen haben. Das Vorhaben ist groß und lässt sich nicht von einem Tag auf den anderen umsetzen.