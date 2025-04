Bidstrup: „Sehe Klub nicht als Zwischenstation“

Du bist einer, der die Sachen immer klar anspricht. Woher hast du diese Eigenschaft?

Es war am Anfang schwierig, die Balance zu finden. Ich soll etwas preisgeben, aber nur so viel, dass dir die Worte nicht im Mund verdreht werden. Ich habe da einen guten Weg gefunden. Das Wichtigste ist, ehrlich und klar zu sein. Wenn wir ein schlechtes Spiel gemacht haben, haben wir ein schlechtes Spiel gemacht. Ich glaube, in einem Klub wie diesem sind die Erwartungen so hoch, dass wir kritisch mit uns sein können. Und auch sollten. Ich kann guten Gewissens hinausgehen und in einem Interview sagen, dass wir kein gutes Spiel gemacht haben und wir Dinge verbessern müssen. Umgekehrt muss es aber auch so sein, dass man sich über gute Spiele freuen und darüber sprechen darf. Die Ehrlichkeit habe ich von daheim mitbekommen. Ich habe eine Balance gefunden, in den Interviews relevant zu bleiben, ohne etwas zu sagen, was mir Probleme bereitet.