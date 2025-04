Grand Prix von Japan: Das Rennen ab 7 Uhr LIVE

Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) startet von der Pole. Der Niederländer fuhr auf dem Traditionskurs in Suzuka am Samstag in 1:26,983 Minuten einen neuen Streckenrekord und verwies WM-Leader Lando Norris und China-Sieger Oscar Piastri im zweiten McLaren noch knapp auf die Plätze zwei und drei.