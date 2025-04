„Eine heiße Kiste – Inter ist reif für den Titel“

Herr Klinsmann, was spricht vor diesem Kracher (Dienstag, 21 Uhr, live Sky) für Inter Mailand, was für Bayern München?

Klinsmann: Für Inter spricht die Entwicklung der letzten Jahre. Sie haben praktisch zwei Teams, so viel in der Hinterhand an tollen Spielern. Ein System, das in sich greift, wo jeder weiß, was er zu spielen hat. Da sitzen selbst auf der Bank Top-Spieler. Während die Bayern den riesigen Willen haben, das Endspiel am 31. Mai in München zu erreichen, ihr „Finale dahoam“. Doch sie sind gebeutelt von vielen Verletzten. Ganz wichtig wäre, dass Torhüter Manuel Neuer fit wird. Es wird eine heiße Kiste.