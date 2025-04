Verstappen Richtung Norris: „Keinesfalls legal!“

VDie 22. Runde beim Großen Preis von Japan, Hektik in der Boxengasse! Max Verstappen, Lando Norris und Charles Leclerc kommen ziemlich zeitgleich zum Reifenwechsel. Alles geht sehr schnell. Norris fährt wieder raus, als auf gleicher Höhe Verstappen angerauscht kommt. Beide fahren in der engen Ausfahrt Seite an Seite, keiner will zurückstecken. Draußen geht‘s weiter. Norris rutscht von der Fahrbahn und gerät aufs Gras.