Mehr als die Waffen einer Tennisspielerin

Nur wenige Höhepunkte gab es von Österreichs Damen-Tennis in der letzten Dekade zu vermelden. Das könnte sich in den nächsten Jahren ändern. Mit der 17-jährigen Lilli Tagger klopft ein Talent an, das bereits jetzt von prominenten Namen umgeben ist. So wird die Osttirolerin von der ehemaligen Paris-Siegerin Francesca Schiavone trainiert.