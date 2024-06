Rekordsieger: So hart wird das Race Across America

Am Dienstag starten der Oberösterreicher Lukas Kaufmann und der Salzburger Dominik Meierhofer ins Race Across America, dem wohl härtesten und längsten Rad-Rennen der Welt. Was auf die beiden Debütanten beim Horrorritt durch die USA zukommt, hat die „Krone“ Rekordsieger Christoph Strasser entlockt.